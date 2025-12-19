ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo e l’alt dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno deferito in stato di libertà un ragazzo di 18 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’episodio è avvenuto durante un controllo, quando i militari hanno intimato l’ alt al veicolo condotto dal giovane, di proprietà della madre. La fuga e l’inseguimento. Secondo quanto ricostruito, invece di fermarsi il conducente ha proseguito la marcia, nel tentativo di darsi alla fuga. A quel punto i Carabinieri hanno avviato un inseguimento che ha consentito, poco dopo, di raggiungere e bloccare il ragazzo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Tenta di fuggire alla vista di un posto di blocco: denunciato 18enne. Era alla guida ma non ha mai preso la patente. E' successo a Sezze

