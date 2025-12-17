Covid-19 e responsabilità sanitaria | il contagio in ospedale è infezione nosocomiale

Durante la pandemia di Covid-19, il contagio avvenuto in ambito ospedaliero viene considerato un'infezione nosocomiale, soggetta alle stesse normative delle altre infezioni ospedaliere. Lo Studio Associati Maior chiarisce che, anche in emergenza sanitaria, le responsabilità sanitarie rimangono fondamentali per garantire la sicurezza dei pazienti e il rispetto delle procedure.

Pietra miliare in ambito sanitario e medico-legale: lo Studio Associati Maior sta srl, rappresentato dagli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo, con il supporto del medico legale Dott. Marcello Marcello Lorello, si dicono soddisfatti delle conclusioni di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) ottenuta sul Foro di Torino, in un procedimento relativo a un decesso intraospedaliero presso l'ASL TO3 di Collegno. Nella consulenza si afferma che l'infezione da Covid-19 contratta in ospedale, anche durante l'emergenza pandemica, deve essere considerata infezione nosocomiale.

Ocse: “Covid ha mostrato che spesa sanitaria è un investimento per proteggere cittadini ed economia” - 19 ha generato enormi costi umani, sociali ed economici e ha rivelato le fragilità sottostanti di molti sistemi sanitari per resistere agli shock. quotidianosanita.it

