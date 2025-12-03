NBA Oklahoma City infallibile | 13ª vittoria consecutiva Boston piega New York Minnesota ok dopo un overtime

I Thunder dominano a Golden State e allungano la striscia. Brown trascina i Celtics, Edwards show contro i Pelicans. Vincono anche Toronto, San Antonio e Philadelphia. La marcia di Oklahoma City non accenna a fermarsi: i campioni in carica centrano la 13ª vittoria consecutiva, passando anche sul parquet di Golden State nonostante la serata coriacea dei Warriors, privi però di Steph Curry e Jimmy Butler. Alla sirena è 124-112 per i Thunder, sospinti dai 38 punti di Shai Gilgeous-Alexander, con 20 arrivati nel solo secondo tempo. Ottimo anche l’impatto di Jalen Williams (22) e Chet Holmgren (21), decisivi nel tenere sempre Oklahoma avanti nel punteggio. 🔗 Leggi su Sportface.it