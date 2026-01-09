Problema di salute per l’astronauta sull’Iss Nasa anticipa rientro equipaggio
A causa di un problema di salute riscontrato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, la Nasa ha deciso di anticipare il rientro degli astronauti della missione Crew-11. La decisione mira a garantire le adeguate cure mediche al membro dell'equipaggio interessato e a mantenere la sicurezza di tutti i presenti sulla stazione.
(Adnkronos) – La Nasa riporterà a casa in anticipo gli astronauti che si trovano a bordo della Stazione spaziale internazionale dopo il problema medico che ha interessato uno dei membri dell'equipaggio della missione Crew-11. E' la decisione comunicata nelle scorse ore durante una conferenza stampa. Dopo aver annullato una passeggiata spaziale prevista per giovedì, l'amministratore .
