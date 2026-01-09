Napoli tentativo fallito | salta l’affare la risposta è netta

Il Napoli ha tentato nuovamente di acquisire Dan Ndoye, dopo il tentativo fallito della scorsa estate. La società azzurra ha mostrato interesse per il giocatore, alla luce delle difficoltà del Nottingham Forest. Nonostante gli sforzi, l’affare non si è concretizzato e la trattativa si è conclusa senza esito positivo. Rimangono quindi in attesa eventuali nuove opportunità di mercato.

Il Napoli ha effettuato un nuovo tentativo per acquistare Dan Ndoye: dopo la telenovela della scorsa estate, gli azzurri ci hanno provato nuovamente, data anche la difficile situazione del Nottingham Forest. Tuttavia, il club inglese ha prontamente respinto l'offerta, considerando lo svizzero un elemento davvero importante, considerando anche l'esoso investimento economico intrapreso in estate. Avrebbe avuto del clamoroso, ma tutto si è spento sul nascere. Il Napoli ci ha riprovato per Ndoye: rifiuto del Nottingham. A volte ritornano. Quello di Dan Ndoye è stato un nome fortemente legato alla campagna acquisti estiva del Napoli: lunghissime trattative, un accordo che sembrava raggiunto e poi il beffardo sorpasso.

