Aeroporto fallito un altro tentativo di conciliazione con Gesap | scatta lo sciopero per 24 ore

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati proclamano una giornata di sciopero per il primo dicembre all’aeroporto Falcone Borsellino. Tutto il personale dipendente della Gesap si asterrà dal lavoro per 24 ore. Nei giorni scorsi è fallita anche la seconda fase delle procedure di raffreddamento e del tentativo di conciliazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

aeroporto fallito altro tentativoCarburante per soli sei minuti, volo Ryanair atterra dopo tre tentativi - Prestwick è riuscito a toccare terra solo dopo tre tentativi falliti, con il carburante ormai agli sgoccioli. Lo riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Aeroporto Fallito Altro Tentativo