Aeroporto fallito un altro tentativo di conciliazione con Gesap | scatta lo sciopero per 24 ore
I sindacati proclamano una giornata di sciopero per il primo dicembre all’aeroporto Falcone Borsellino. Tutto il personale dipendente della Gesap si asterrà dal lavoro per 24 ore. Nei giorni scorsi è fallita anche la seconda fase delle procedure di raffreddamento e del tentativo di conciliazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
