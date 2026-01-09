Napoli rapina e sequestro nella villa di un imprenditore a Posillipo nel 2024 | quattro arresti e un obbligo di dimora

Nel 2024, a Posillipo, Napoli, si è verificata una rapina e un sequestro presso una villa di un imprenditore. L'operazione ha portato all’arresto di quattro persone e all’obbligo di dimora di un’altra. Le indagini hanno rivelato il ruolo di una collaboratrice domestica, che ha facilitato l’accesso della banda all’interno della proprietà.

Una collaboratrice domestica fece da talpa, da facilitatrice e garantì l?accesso della banda all?interno della villa. Iniziò così il sequestro di persona e la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

