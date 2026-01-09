Napoli rapina e sequestro nella villa di un imprenditore a Posillipo nel 2024 | quattro arresti e un obbligo di dimora

Nel 2024, a Posillipo, Napoli, si è verificata una rapina e un sequestro presso una villa di un imprenditore. L'operazione ha portato all’arresto di quattro persone e all’obbligo di dimora di un’altra. Le indagini hanno rivelato il ruolo di una collaboratrice domestica, che ha facilitato l’accesso della banda all’interno della proprietà.

Napoli, imprenditore sequestrato e rapinato nella sua casa di Posillipo: 5 arresti - A Napoli cinque persone sono state arrestate per sequestro di persona e rapina pluriaggravata ai danni di un imprenditore. cronachedellacampania.it

#Napoli - Tentata rapina a un 17enne: tre minorenni arrestati dai Carabinieri #Cronaca #Carabinieri #Minorenni #NanoTV - facebook.com facebook

Tentano rapina con coltello a un diciassettenne, in carcere 3 minorenni a Napoli x.com

