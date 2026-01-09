Napoli prolungata ulteriormente l' esposizione della Supercoppa Italiana per i tifosi

Il Napoli ha annunciato il prolungamento dell’esposizione della Supercoppa Italiana, vinta a Riad a dicembre, presso il suo official store di piazza San Domenico Maggiore. La decisione è stata presa in risposta all’interesse dei tifosi, che potranno ammirare il trofeo fino alla fine di gennaio. Questa iniziativa permette ai supporter di poter vivere da vicino un momento importante della stagione azzurra.

Alla luce dell’elevato interesse registrato in queste settimane, il Napoli ha deciso di mantenere il trofeo della Supercoppa Italiana vinto a Riad in dicembre in esposizione presso l'official store azzurro di piazza San Domenico Maggiore fino alla fine di gennaio.L'intento del club partenopeo è. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

