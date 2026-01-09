Napoli prolungata ulteriormente l' esposizione della Supercoppa Italiana per i tifosi
Il Napoli ha annunciato il prolungamento dell’esposizione della Supercoppa Italiana, vinta a Riad a dicembre, presso il suo official store di piazza San Domenico Maggiore. La decisione è stata presa in risposta all’interesse dei tifosi, che potranno ammirare il trofeo fino alla fine di gennaio. Questa iniziativa permette ai supporter di poter vivere da vicino un momento importante della stagione azzurra.
Alla luce dell’elevato interesse registrato in queste settimane, il Napoli ha deciso di mantenere il trofeo della Supercoppa Italiana vinto a Riad in dicembre in esposizione presso l'official store azzurro di piazza San Domenico Maggiore fino alla fine di gennaio.L'intento del club partenopeo è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Napoli, prolungata l'esposizione della Supercoppa per i tifosi: l'annuncio
Leggi anche: Supercoppa Napoli, prolungata l’esposizione del trofeo: fino a quando sarà visibile
La Supercoppa del Napoli resta in mostra: esposizione prorogata fino a fine gennaio - Dal 26 dicembre 2025 la Supercoppa vinta dal Napoli a Riad è esposta all’interno dello Store ufficiale di Piazza San Domenico, diventando fin da subito una meta molto ... msn.com
Napoli, la Supercoppa in esposizione: tutte le info per vederla - Con un comunicato il club ha annunciato di voler prolungare l'appuntamento: “L’entusiasmo e la partecipazione dei ... msn.com
Napoli, prolungata l'esposizione della Supercoppa per i tifosi: l'annuncio - A grande richiesta e vista l’eccezionale affluenza, la Supercoppa Italiana vinta dagli azzurri di Conte a Riad lo scorso 22 dicembre resterà esposta presso l'Official Ssc Napoli Store San Domenico ... napolitoday.it
Il Grand Hotel Parker's: prosegue l'incanto de La Dolce Vita a Napoli Prolungata fino al 16 gennaio 2026 la mostra dedicata all'Italia degli anni Cinquanta e Sessanta. Sessantacinque oggetti in esposizione tra cinema, design, musica e memorabilia: in mostra - facebook.com facebook
Amir #Rrahmani si lega a vita al #Napoli Il difensore kosovaro, riferisce Nicolò Schira su X, ha concordato i termini per il rinnovo del contratto Rrahmani guadagnerà 3,8 milioni l'anno con l'attuale scadenza, prevista per il 2027, che sarà ulteriormente pro x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.