Supercoppa Napoli prolungata l’esposizione del trofeo | fino a quando sarà visibile

La Supercoppa italiana vinta dal Napoli la settimana scorsa sarà ancora visibile presso lo Store ufficiale in Piazza San Domenico Maggiore a Napoli. La decisione della società di prolungare l’esposizione del trofeo risponde alla richiesta dei tifosi, desiderosi di ammirarlo ancora per alcuni giorni. L’evento rappresenta un’occasione per i sostenitori azzurri di avvicinarsi simbolicamente alla vittoria recente. La mostra resterà aperta fino a data da definirsi.

La voglia di vedere la Supercoppa italiana vinta appena una settimana fa dal Napoli è tanta e i tifosi azzurri hanno risposto dopo la decisione della società di metterla in esposizione presso lo Store ufficiale in Piazza San Domenico Maggiore a Napoli. E ora la possibilità di vederla e ammirarla da vicino si sposta dal 4 al 6 gennaio. Prolungata l'esposizione: ecco gli orari in cui sarà possibile visitarla. Dunque ci saranno due giorni in più per poter presentarsi al negozio e vederla. Come comunicato proprio dal SSC Napoli sui canali ufficiali, la Supercoppa Italiana sarà esposta fino al 6 gennaio.

