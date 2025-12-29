Napoli prolungata l' esposizione della Supercoppa per i tifosi | l' annuncio

A causa dell’alto interesse dei tifosi, la Supercoppa Italiana vinta dal Napoli a Riad il 22 dicembre sarà ancora esposta presso l’Official Ssc Napoli Store di San Domenico fino al 6 gennaio, con due giorni di proroga rispetto alla data iniziale. L’evento rappresenta un’occasione per i tifosi di ammirare da vicino il trofeo e condividere un momento speciale con la propria squadra.

A grande richiesta e vista l’eccezionale affluenza, la Supercoppa Italiana vinta dagli azzurri di Conte a Riad lo scorso 22 dicembre resterà esposta presso l'Official Ssc Napoli Store San Domenico fino al 6 gennaio incluso, con due giorni in più rispetto a quanto inizialmente previsto.La visita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

