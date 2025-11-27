Walter Veltroni Nancy Brilli Lodo Guenzi Andrea Muzzi tra i protagonisti della stagione 2025 26 del teatro comunale di Cavriglia
Arezzo, 27 novembre 2025 – Al via da giovedì 8 gennaio la stagione 202526 del Teatro Comunale di Cavriglia. Sei appuntamenti fino a marzo con autori e interpreti di primo piano della scena nazionale. Walter Veltroni, Nancy Brilli, Lodo Guenzi, Andrea Muzzi sono solo alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. “Una nuova Stagione Teatrale è alle porte con nomi di rilievo nel panorama teatrale nazionale - sottolinea Leonardo Degl’Innocenti o Sanni Sindaco di Cavriglia - La stagione che realizziamo con Fondazione Toscana Spettacolo anche quest’anno si prospetta di alto profilo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Stamattina abbiamo parlato di Comunità insieme a Walter Veltroni, autore di “Iris, la libertà” (Rizzoli), riscoprendo la forza di chi sceglie di appartenere, di lottare e di amare insieme agli altri. Con lui, in dialogo, Lucia Bazzocchi, per raccontare come le storie i - facebook.com Vai su Facebook
#ottoemezzo Walter Veltroni commenta le tensioni tra Meloni e il Quirinale e non risparmia critiche alle modalità con cui la politica italiana gestisce le polemiche Vai su X
Walter Veltroni, Nancy Brilli, Lodo Guenzi, Andrea Muzzi tra i protagonisti della stagione 2025/26 del teatro comunale di Cavriglia - In arrivo sei appuntamenti da gennaio a marzo nel cartellone che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e l’Amministrazione comunale ... Si legge su lanazione.it