Il trauma di Nancy Brilli | Non ho parlato per 2 anni mi portarono al cimitero per mostrare la pagella alla mamma
Nancy Brilli, da bambina, ha vissuto in modo traumatico la morte della madre. L'attrice ha raccontato che inizialmente non credeva a quella tragedia. Quando ha compreso che l'incubo era reale e che sua madre non c'era più, ha smesso di parlare per due anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
