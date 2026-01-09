Musetti inizia bene il 2026 | è in semifinale a Hong Kong

Lorenzo Musetti ha avviato positivamente il 2026, raggiungendo la semifinale al torneo ATP 250 di Hong Kong. Questa prestazione rappresenta il suo primo impegno ufficiale dell’anno, in preparazione agli Australian Open. Un buon segnale per il talento italiano, che punta a consolidare la propria forma prima degli importanti appuntamenti della stagione.

Lorenzo Musetti inizia bene la stagione 2026. Il carrarino è in semifinale al torneo 250 di Hong Kong, sua prima uscita dell’anno in vista degli Australian Open. Battuto in due set con un doppio 6-4 in poco più di un’ora e 14 minuti il padrone di casa Coleman Wong, che ha partecipato grazie a una wild card. Per l’azzurro, testa di serie numero uno, si tratta della 26esima semifinale in carriera a livello Atp: sfiderà uno tra il portoghese Nuno Borges e il russo Andrey Rublev. Match in controllo per Musetti, che ha strappato il servizio all’avversario nel settimo gioco prima di chiudere senza problemi al decimo game. 🔗 Leggi su Lettera43.it

