LIVE Musetti-Wong 6-4 6-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | vittoria convincente dell’azzurro è semifinale!

Musetti ha affrontato Wong nell’ATP di Hong Kong, conquistando una vittoria in due set (6-4, 6-4) e qualificandosi per la semifinale. Seguite la diretta per aggiornamenti in tempo reale e tutte le novità sul torneo. L’appuntamento è domani con le cronache della semifinale di Musetti e del match tra Sinner e Alcaraz, previsto alle 8.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.03 Per il resto è tutto, con l’appuntamento che è a domani con le cronache testuali della semifinale di Musetti all’ATP 250 di Hong Kong e del match di esibizione tra Sinner e Alcaraz che inizierà alle 8.00. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Grazie mille e buon inizio di giornata a tutti! 8.01 Buonissima prova, quindi, di Musetti che in semifinale dovrà alzare il livello visto che con Rublev, o nel caso Borges, servirà qualità in più e non solo l’ottima concentrazione che ha messo quest’oggi. Lorenzo vuole il titolo, sapendo che giocherà anche la finale di doppio insieme al compagno Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Wong 6-4 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: vittoria convincente dell’azzurro, è semifinale! Leggi anche: LIVE Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 6-2 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: rimonta convincente dell’azzurro contro un ottimo argentino! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LIVE Musetti-Wong 6-4 5-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’azzurro al servizio per chiudere il discorso!; Musetti ai quarti a Hong Kong: dove vedere il match con Wong; Musetti vince all'esordio: Etcheverry ko in 3 set; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!. LIVE Musetti-Wong 6-4 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: vittoria convincente dell’azzurro, è semifinale! - Dopo 1:14, Musetti vince i suoi quarti di finale contro un buon e combattivo Wong ... oasport.it Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming - Domani, venerdì 9 gennaio, per quanto concerne l'ATP 250 di Hong Kong, si disputeranno tutti i quarti di finale del tabellone principale di singolare ... oasport.it

