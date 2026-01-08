ATP Hong Kong 2026 Musetti e Sonego volano in semifinale in doppio!

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno raggiunto la semifinale nel doppio dell'ATP Hong Kong 2026. Gli azzurri hanno superato in rimonta i quarti contro la coppia numero 2 del seeding, Alexander Erler e Robert Galloway, e ora affronteranno Gabriel Diallo e Chak Lam Coleman Wong, quest'ultimo invitato con una wild card. La competizione prosegue con l’obiettivo di ottenere una finale importante nel torneo.

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego approdano in semifinale nel torneo di doppio dell'ATP 250 di Hong Kong: gli azzurri eliminano in rimonta nei quarti la coppia numero 2 del seeding, formata dall'austriaco Alexander Erler e dallo statunitense Robert Galloway, sconfitti per 5-7 6-3 10-4 in un'ora e 35 minuti di gioco, e nel penultimo atto affronteranno il canadese Gabriel Diallo ed il rappresentante di Hong Kong, Chak Lam Coleman Wong, in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori proprio per la presenza del tennista di casa. Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, tanto che nei primi otto game sono soltanto otto i punti vinti in risposta e non si registrano palle break.

