Musetti in semifinale all' Atp Hong Kong Wong sconfitto in due set

Lorenzo Musetti si è qualificato per la semifinale dell’ATP 250 di Hong Kong 2026, dopo aver battuto in due set Coleman Wong, wild card locale, con il punteggio di 6-4, 6-4. La partita si è svolta oggi, venerdì 9 gennaio, e ha visto il tennista italiano dimostrare solidità e concentrazione in un match di circa un’ora e quarto.

