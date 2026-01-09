LIVE Musetti-Wong 6-4 1-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di secondo set

Segui in tempo reale la partita tra Musetti e Wong negli ottavi di finale dell’ATP Hong Kong 2026. Dopo il primo set vinto da Musetti, il secondo si apre senza break, con Wong che ottiene un punto ai vantaggi e mette in difficoltà il suo avversario. Clicca qui per aggiornamenti costanti sulla diretta e scarica gli ultimi dettagli sul match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Wong becca la riga e poi spinge con il rovescio incrociato che diventa un vincente. 30-15 Anche questa risposta del padrone di casa non trova il campo. Ancora seconda per l'azzurro. 15-15 Esagera in risposta Wong, con il dritto che termina di lato al corridoio. Seconda palla. 0-15 Ottimo dritto di Wong, con Lorenzo che non trova il tempo per difendersi. 1-2 GAME WONG. In rete il rovescio di Musetti, con il padrone di casa che sembra voler cambiare marcia almeno al servizio. 40-15 Ancora ace. 30-15 Serve and volley ben giocato da parte di Wong. 15-15 Secondo ace per il padrone di casa.

