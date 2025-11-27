Musei e mostre gli appuntamenti del week end

27 nov 2025

Sabato 29 e domenica 30 novembre sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

