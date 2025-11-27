Musei e mostre gli appuntamenti del week end

Sabato 29 e domenica 30 novembre sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Musei e mostre, gli appuntamenti del week end

Altre letture consigliate

Eventi nei Musei Civici di Cagliari: mostre, laboratori e visite guidate! I Musei Civici di Cagliari presentano un calendario ricchissimo di appuntamenti per adulti e bambini: laboratori creativi, gruppi di lettura, visite guidate e grandi mostre tutte da scoprire! G - facebook.com Vai su Facebook

Sabato 29 novembre, per l'iniziativa “Musei in Musica”, le mostre “Alphonse Mucha” a Palazzo Bonaparte e il Museo del Genio con le esposizioni “Vivian Maier: The Exhibition” e “PopAir” di Ugo Nespolo, ti aspettano con orario prolungato fino all’1 di notte e u Vai su X

Musei e mostre, gli appuntamenti del week end - Sabato 29 e domenica 30 novembre sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuar ... Da parmatoday.it

Una ’Pink week’ tra musica e musei - Partirà oggi la Pink Week in città, tra musei aperti fino a mezzanotte, visite guidate serali alle esposizioni in città, illuminazione scenografica di alcuni monumenti, pullman a prezzi agevolati per ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Mostre, laboratori e incontri nell’autunno di Musei ed EcoMusei del Casentino - Mostre, laboratori, incontri e visite guidate scandiscono l’autunno di eventi firmati MEC – Musei ed EcoMusei del Casentino. Riporta teletruria.it