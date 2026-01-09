Muore per una malattia ai polmoni a causa dell' amianto familiari risarciti di un milione di euro
Un elettricista deceduto a causa di una malattia polmonare legata all'amianto. Il tribunale civile di Ancona ha condannato un gruppo specializzato nella cantieristica navale a risarcire i familiari con quasi un milione di euro. Questa sentenza evidenzia le responsabilità legate all'esposizione all'amianto e la tutela dei diritti delle vittime.
ANCONA – Elettricista muore d'amianto, il tribunale civile condanna gruppo specializzato nella cantieristica navale a risarcire i familiari di quasi un milione di euro. Ai due figli e alla moglie della vittima andranno precisamente 950mila euro. L'elettricista, anconetano, è morto nel 2021 per.
