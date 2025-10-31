Genova ex operaio Ansaldo morì per l’amianto | 520mila euro ai familiari

A pagare, dopo che è stata ricostruita la «continuità aziendale» fra l’Ansaldo, le branche nelle quali è stata divisa in seguito, Finmeccanica e infine Leonardo, è stata proprio quest’ultima, a valle d’un accordo di transazione siglato dalle parti davanti al giudice del lavoro Ida Scotto. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Genova, ex operaio Ansaldo morì per l’amianto: 520mila euro ai familiari

