Genova ex operaio Ansaldo morì per l’amianto Leonardo pagherà più di cinquecentomila euro ai familiari
Il risarcimento è stato versato agli eredi, dopo aver ricostruito la filiera aziendale, a valle di un accordo di transazione siglato dalle parti davanti Ha lavorato a lungo negli stabilimenti Ansaldo, è morto a 66 anni per una malattia professionale e alla fine i familiari sono stati risarcit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
