A Genova, dal 2023, sono state notificate circa 50.000 ingiunzioni relative alle multe Amt, con un tasso di pagamento molto basso, pari al 3%. La differenza rispetto alle previsioni della gestione precedente, che stimava un recupero del 37,5%, evidenzia una criticità nella gestione delle sanzioni. In risposta, si valuta l’installazione di tornelli alle fermate della metropolitana per migliorare il controllo e la riscossione delle multe.

A Genova notificate 50mila ingiunzioni dal 2023: solo il 3% ha pagato. Terrile: “La vecchia gestione aveva previsto il 37,5%, un errore enorme”. Piciocchi: “Nessuno ha nascosto nulla”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Multe Amt, cento milioni di arretrati. Idea tornelli alle fermate della metropolitana

Leggi anche: Metropolitana di Torino in tilt per un guasto: allestiti bus sostitutivi, ressa alle fermate

Leggi anche: Com’è la nuova linea C della metropolitana di Roma? Ha due fermate in più: Colosseo e Porta Metronia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Multe Amt, cento milioni di arretrati. Idea tornelli alle fermate della metropolitana; RASSEGNA STAMPA. In alta Val d’Aveto termometro a meno 10 gradi.

Multe Amt, cento milioni di arretrati. Idea tornelli alle fermate della metropolitana - Terrile: “La vecchia gestione aveva previsto il 37,5%, un errore enorme”. ilsecoloxix.it