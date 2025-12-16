Il 16 dicembre 2025 segna un importante traguardo per Roma, con l’apertura delle nuove stazioni della Linea C della metropolitana: Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia. Dopo tredici anni di lavori, questa espansione rappresenta un passo significativo per il sistema di trasporto pubblico cittadino, migliorando la connessione e facilitando gli spostamenti dei cittadini e dei visitatori.

Com'è la nuova linea C della metropolitana di Roma? Ha due fermate in più: Colosseo e Porta Metronia

Per la città di Roma, il 16 dicembre 2025 è una data da segnare: dopo ben tredici anni di lavori e sette anni dall’ultima apertura, la metropolitana si allarga con l’inaugurazione di due nuove stazioni della Linea C: ColosseoFori Imperiali e Porta Metronia. L’apertura è avvenuta proprio durante l’anno del Giubileo, rendendo il collegamento immediatamente strategico per i tantissimi visitatori attesi. Con queste due aggiunte, la Linea C compie un passo fondamentale. Se prima si collegava alla Linea A nello snodo di San Giovanni, ora con la nuova fermata Colosseo crea un secondo, cruciale incrocio, permettendo ai passeggeri di scambiare direttamente con la Linea B senza dover uscire in strada. Cultweb.it

