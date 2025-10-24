Metropolitana di Torino in tilt per un guasto | allestiti bus sostitutivi ressa alle fermate

Per oltre un'ora, a partire dalle 7,41 e fino alle 8,55 di stamattina, venerdì 24 ottobre 2025, la metropolitana di Torino è rimasta bloccata sull'intera tratta a causa di un guasto da identificare. In precedenza si era verificato un altro fermo durato mezz'ora. Gtt ha allestito bus sostitutivi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

https://www.valchisone.it/obbligo-gomme-invernali-2021-provincia-torino-citta-metropolitana/ Città metropolitana di Torino @follower - facebook.com Vai su Facebook

Metropolitana 2 e corso Palermo rinnovato: così Barriera di Milano e Regio Parco sognano il riscatto https://lastampa.it/torino/2025/10/13/news/barriera_milano_regio_parco_metro_progetti_sicurezza-15349327/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Metropolitana di Torino in tilt per un guasto: allestiti bus sostitutivi, ressa alle fermate - Per oltre un'ora, a partire dalle 7,41 e fino alle 8,55 di stamattina, venerdì 24 ottobre 2025, la metropolitana di Torino è rimasta bloccata sull'intera tratta a causa di un guasto da identificare. Scrive torinotoday.it

Torino bloccata dal guasto in metro: pendolari nel caos - Un risveglio complicato per Torino, dove dalle prime ore del mattino la metropolitana si è fermata su tutta la linea, lasciando a piedi migliaia di pendolari. Secondo giornalelavoce.it

Guasto elettrico alla stazione di Porta Nuova manda in tilt gli impianti di risalita della metropolitana di Torino: si fermano 80 scale mobili e diversi ascensori - Anche il servizio era stato bloccato per mezz'ora ma il disagio era rientrato. Riporta torinotoday.it