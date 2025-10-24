Metropolitana di Torino in tilt per un guasto | allestiti bus sostitutivi ressa alle fermate

Torinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per oltre un'ora, a partire dalle 7,41 e fino alle 8,55 di stamattina, venerdì 24 ottobre 2025, la metropolitana di Torino è rimasta bloccata sull'intera tratta a causa di un guasto da identificare. In precedenza si era verificato un altro fermo durato mezz'ora. Gtt ha allestito bus sostitutivi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

metropolitana torino tilt guastoMetropolitana di Torino in tilt per un guasto: allestiti bus sostitutivi, ressa alle fermate - Per oltre un'ora, a partire dalle 7,41 e fino alle 8,55 di stamattina, venerdì 24 ottobre 2025, la metropolitana di Torino è rimasta bloccata sull'intera tratta a causa di un guasto da identificare. Scrive torinotoday.it

metropolitana torino tilt guastoTorino bloccata dal guasto in metro: pendolari nel caos - Un risveglio complicato per Torino, dove dalle prime ore del mattino la metropolitana si è fermata su tutta la linea, lasciando a piedi migliaia di pendolari. Secondo giornalelavoce.it

metropolitana torino tilt guastoGuasto elettrico alla stazione di Porta Nuova manda in tilt gli impianti di risalita della metropolitana di Torino: si fermano 80 scale mobili e diversi ascensori - Anche il servizio era stato bloccato per mezz'ora ma il disagio era rientrato. Riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Metropolitana Torino Tilt Guasto