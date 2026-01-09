La Russia ha intensificato le operazioni militari in Ucraina, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik per effettuare attacchi su Kiev e Leopoli. Questi raid rappresentano un ulteriore aumento delle tensioni nella regione, con Mosca che dichiara i soldati ucraini come obiettivi legittimi. La situazione resta sotto osservazione internazionale, mentre si cercano soluzioni per ridurre le escalation e garantire la stabilità.

La Russia ha intensificato ancora i raid sull'Ucraina. Nelle scorse ore ha lanciato un massiccio attacco utilizzando il sistema missilistico Oreshnik raggiungendo Kiev e Leopoli. Quattro persone sono state uccise e altre 19 sono rimaste ferite nella sola Kiev. Una delle vittime, secondo quanto. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Mosca minaccia i “volenterosi” europei: “I loro soldati obiettivi legittimi”. Oggi Zelensky incontra Trump

Leggi anche: Mosca rilancia il negoziato con Washington ma minaccia l’Ue: “I peacekeeper saranno obiettivi legittimi”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mosca alza il livello: su Kiev e Leopoli il supermissile Oreshnik. La minaccia agli europei: I vostri soldati obiettivi legittimi; Droni su Mosca, la Russia: “Condivisi con gli Usa i dati di navigazione sull’attacco a Putin”; Ucraina, rimpasto dopo lo scandalo corruzione: Zelensky rimuove il capo dell’Sbu mentre Kiev torna sotto i raid; Ucraina, Zelensky nomina Budanov capo dell’Ufficio del Presidente: Yermak si dimette.

Autobomba a Mosca, ucciso il generale Sarvarov: nuove ombre sul conflitto Russia Ucraina - Un ordigno sotto un’auto uccide a Mosca il tenente generale Fanil Sarvarov. panorama.it

Autobomba esplode a Mosca, ucciso il generale Sarvarov. “Sospetti sui servizi di Kiev”. Russia: no alla tregua, tenere conto dei nuovi territori - Roma, 22 dicembre 2025 – Ucciso generale russo Fanil Sarvarov, capo dell’addestramento dello Stato Maggiore, coinvolto dall’esplosione di un'auto a Mosca. quotidiano.net

“O Kiev accetta la pace o useremo la forza”: il nuovo ultimatum di Putin scuote la partita ucraina - Il Cremlino alza la posta: tra missili su Kiev e pressioni diplomatiche, Mosca rilancia la richiesta di ritiro ucraino dai territori contesi. lasicilia.it