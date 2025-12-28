Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato che le truppe europee della Coalizione dei Volenterosi, se inviate in Ucraina, potrebbero essere considerate obiettivi legittimi dalle forze russe. Questa dichiarazione giunge nel giorno dell’incontro tra Zelensky e Trump, un momento potenzialmente cruciale per le prospettive di pace nella regione. La situazione rimane tesa, con sviluppi importanti all’orizzonte.

“Le truppe europee della Coalizione dei Volenterosi, qualora dovessero essere dispiegate in Ucraina, sarebbero un obiettivo legittimo per le forze armate russe”, è la minaccia mattutina del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista all’agenzia di stampa Tass, nel giorno dell’incontro, forse decisivo per la pace in Ucraina, tra Trump e Zelensky. “Le ambizioni dei politici europei li accecano letteralmente: non solo non si preoccupano degli ucraini, ma sembrano non preoccuparsi neppure della propria popolazione. Come si spiega, altrimenti, il dibattito in corso in Europa sull’invio di contingenti militari in Ucraina sotto forma di una ‘Coalizione dei Volenterosi’? Lo abbiamo già affermato cento volte: in tal caso diventerebbero un obiettivo legittimo per le nostre forze armate”, ha osservato Lavrov. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mosca minaccia i “volenterosi” europei: “I loro soldati obiettivi legittimi”. Oggi Zelensky incontra Trump

