Mosca rilancia il negoziato con Washington ma minaccia l’Ue | I peacekeeper saranno obiettivi legittimi
Mosca ha riaffermato la volontà di riprendere il negoziato con Washington, mentre avverte l’Unione Europea sui rischi di escalation, dichiarando che i peacekeeper potrebbero diventare obiettivi legittimi. La Russia ha presentato nuove proposte a Washington, focalizzandosi su garanzie di sicurezza collettiva che superano il contesto del conflitto ucraino.
Anche la Russia ha inviato a Washington nuove proposte, in cui viene messa in risalto soprattutto l'esigenza di arrivare ad accordi per «garanzie di sicurezza collettiva» che vadano oltre il solo conflitto ucraino. Questo in concomitanza con il piano in 20 punti trasmesso negli Stati Uniti da Kiev. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, secondo il quale tra Mosca.
