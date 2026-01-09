Morto a 85 anni Philippe Junot primo marito di Carolina di Monaco | le immagini delle nozze

Philippe Junot, imprenditore francese noto per essere stato il primo marito di Carolina di Monaco, è deceduto all’età di 85 anni a Madrid. Conosciuto per il suo ruolo nel mondo delle imprese e per il suo legame con la famiglia reale monegasca, Junot lascia un ricordo legato alla sua vita pubblica e privata. Di seguito, si ripropongono alcune immagini delle sue nozze con Carolina di Monaco.

L’imprenditore francese Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco, è morto all’età di 85 anni a Madrid, in Spagna. Lo ha annunciato la figlia maggiore, Victoria Junot, sui social. Le nozze con la principessa, figlia dell’ex star di Hollywood Grace Kelly e del principe Ranieri III, furono celebrate il 29 giugno 1978, con una breve cerimonia civile nella sala del trono in oro e marmo del Palazzo di Monaco. Un matrimonio che all’epoca fece scalpore anche per la differenza di età: lei aveva 21 anni, Junot 38. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morto a 85 anni Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco: le immagini delle nozze Leggi anche: Philippe Junot, morto il primo marito di Carolina di Monaco: le nozze lampo (osteggiate dal principe Ranieri) e la fama di playboy Leggi anche: Addio a Philippe Junot, il primo marito di Caroline di Monaco è morto a 85 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: cosa succede ora al Gf Vip? I nuovi (possibili) conduttori. E un altro concorrente...; Alfonso Signorini: «Corona vuole distruggermi per interesse economici. Non ho mai commesso nessun abuso sessuale», cosa ha detto il.... Morto Philippe Junot, il primo marito della principessa Carolina di Monaco aveva 85 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Morto Philippe Junot, il primo marito della principessa Carolina di Monaco aveva 85 anni ... tg24.sky.it

Lutto per Carolina di Monaco: è morto Philippe Junot, il playboy francese che sposò quando aveva 20 anni - Ad annunciarne la scomparsa è stata la figlia maggiore Victoria, che lo ha ricordato come un uomo carismatico e avventuroso. ilgiornale.it

Morto a 85 anni Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco: le immagini delle nozze - L'imprenditore francese Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco, è morto all'età di 85 anni a Madrid, in Spagna. stream24.ilsole24ore.com

