Addio a Philippe Junot il primo marito di Caroline di Monaco è morto a 85 anni

È scomparso Philippe Junot, noto imprenditore e primo marito di Caroline di Monaco, all’età di 85 anni. Figura pubblica per la sua vita da quotato playboy, Junot aveva attirato l’attenzione prima di entrare nella famiglia reale di Monaco. La sua morte rappresenta la fine di un’epoca, lasciando un ricordo legato alla sua carriera e alla vita mondana che lo ha contraddistinto.

Imprenditore dalla fama di Don Giovanni, era stato spesso sotto i riflettori per la sua fama di playboy, prima ancora di diventare parte della famiglia reale di Monaco.

Lutto tra i reali, la notizia dalla figlia. Il suo matrimonio con la principessa fù indimenticabile

ADDIO A PHILIPPE JUNOT, il PRIMO MARITO DI CAROLINA DI MONACO! Victoria Junot ha annunciato attraverso i suoi social network la scomparsa di suo padre Philippe Junot (19 aprile 1940 - 2026) , imprenditore e investitore francese divenuto celebre pe - facebook.com facebook

