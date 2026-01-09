Philippe Junot morto il primo marito di Carolina di Monaco | le nozze lampo osteggiate dal principe Ranieri e la fama di playboy

Philippe Junot, noto per il suo breve matrimonio con Carolina di Monaco e la sua fama di playboy, è deceduto a Madrid all’età di 85 anni. La sua vita, ricca di avventure e momenti significativi, ha suscitato interesse e curiosità nel corso degli anni. Junot, protagonista di un’unione lampo osteggiata dal principe Ranieri, rimane una figura di rilievo nel panorama delle personalità mondane e della storia dei Principi di Monaco.

Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco, è morto a 85 anni, a Madrid, «dopo una lunga e bellissima vita avventurosa». A darne l?annuncio, via social,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Philippe Junot, morto il primo marito di Carolina di Monaco: le nozze lampo (osteggiate dal principe Ranieri) e la fama di playboy Leggi anche: Carolina di Monaco in lutto, morto il primo marito Philippe Junot. “Ci mancherai” Leggi anche: È morto Philippe Junot, il primo marito di Carolina di Monaco dalla vita avventurosa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. È morto Philippe Junot, primo marito di Caroline di Monaco. Guarda le sue foto di ieri e di oggi; Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: cosa succede ora al Gf Vip? I nuovi (possibili) conduttori. E un altro concorrente...; Alfonso Signorini: «Corona vuole distruggermi per interesse economici. Non ho mai commesso nessun abuso sessuale», cosa ha detto il.... Addio a Philippe Junot, il primo marito di Caroline di Monaco è morto a 85 anni - Imprenditore dalla fama di Don Giovanni, era stato spesso sotto i riflettori per la sua fama di playboy, prima ancora di diventare parte della famiglia reale di Monaco ... vanityfair.it

Morto Philippe Junot, ex marito di Carolina di Monaco: la maxi truffa che ha fatto storia - Una vita tra eccessi, gossip e patrimonio dilapidato: ecco chi era Philippe Junot e come si guadagnava da vivere ... quifinanza.it

È morto Philippe Junot, il primo marito di Carolina di Monaco dalla vita avventurosa - È morto a 85 anni Philippe Junot, imprenditore francese e primo marito della principessa Carolina di Monaco. amica.it

L'aristocratico uomo d'affari francese, Philippe Junot, noto per essere stato il primo marito della principessa Carolina di Monaco, è morto ieri a Madrid all'età di 86 anni. A darne notizia è stata la figlia maggiore, Victoria, in una nota diffusa sui social. "Ha lasci - facebook.com facebook

E' morto Philippe Junot, ex marito di Carolina di Monaco #ANSA x.com

