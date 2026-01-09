Philippe Junot morto il primo marito di Carolina di Monaco | le nozze lampo osteggiate dal principe Ranieri e la fama di playboy

Da leggo.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Philippe Junot, noto per il suo breve matrimonio con Carolina di Monaco e la sua fama di playboy, è deceduto a Madrid all’età di 85 anni. La sua vita, ricca di avventure e momenti significativi, ha suscitato interesse e curiosità nel corso degli anni. Junot, protagonista di un’unione lampo osteggiata dal principe Ranieri, rimane una figura di rilievo nel panorama delle personalità mondane e della storia dei Principi di Monaco.

Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco, è morto a 85 anni, a Madrid, «dopo una lunga e bellissima vita avventurosa». A darne l?annuncio, via social,. 🔗 Leggi su Leggo.it

philippe junot morto il primo marito di carolina di monaco le nozze lampo osteggiate dal principe ranieri e la fama di playboy

© Leggo.it - Philippe Junot, morto il primo marito di Carolina di Monaco: le nozze lampo (osteggiate dal principe Ranieri) e la fama di playboy

Leggi anche: Carolina di Monaco in lutto, morto il primo marito Philippe Junot. “Ci mancherai”

Leggi anche: È morto Philippe Junot, il primo marito di Carolina di Monaco dalla vita avventurosa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

È morto Philippe Junot, primo marito di Caroline di Monaco. Guarda le sue foto di ieri e di oggi; Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: cosa succede ora al Gf Vip? I nuovi (possibili) conduttori. E un altro concorrente...; Alfonso Signorini: «Corona vuole distruggermi per interesse economici. Non ho mai commesso nessun abuso sessuale», cosa ha detto il....

philippe junot morto primoAddio a Philippe Junot, il primo marito di Caroline di Monaco è morto a 85 anni - Imprenditore dalla fama di Don Giovanni, era stato spesso sotto i riflettori per la sua fama di playboy, prima ancora di diventare parte della famiglia reale di Monaco ... vanityfair.it

philippe junot morto primoMorto Philippe Junot, ex marito di Carolina di Monaco: la maxi truffa che ha fatto storia - Una vita tra eccessi, gossip e patrimonio dilapidato: ecco chi era Philippe Junot e come si guadagnava da vivere ... quifinanza.it

philippe junot morto primoÈ morto Philippe Junot, il primo marito di Carolina di Monaco dalla vita avventurosa - È morto a 85 anni Philippe Junot, imprenditore francese e primo marito della principessa Carolina di Monaco. amica.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.