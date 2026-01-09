È scomparso all’età di 85 anni Philippe Junot, figura nota per il suo ruolo nella vita di Carolina di Monaco. Uomo di discrezione, ha mantenuto un basso profilo nonostante il passato di rilievo. La sua storia è legata a momenti di particolare importanza per la principessa, segnando un capitolo significativo nella vita di Carolina, lontano dai riflettori e dalle cronache mondane.

Se ne va con discrezione, lontano dai riflettori che lo avevano inseguito per tutta la vita, l’uomo che per primo riuscì a far battere il cuore, e a far disobbedire, Carolina di Monaco. Philippe Junot, aristocratico uomo d’affari francese, protagonista assoluto delle cronache mondane europee degli anni Settanta e primo marito della primogenita di Grace Kelly e del principe Ranieri di Monaco, è morto giovedì 8 gennaio a Madrid all’età di 85 anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Junot (@victoriajunot) A darne notizia è stata la figlia maggiore Victoria con un messaggio affidato ai social: “È con immensa tristezza che vi annuncio la morte di mio padre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Morto a 85 anni Philippe Junot, l’uomo per cui Carolina di Monaco sfidò Grace Kelly

Leggi anche: Morto a 85 anni Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco: le immagini delle nozze

Leggi anche: Lutto per Carolina di Monaco: è morto Philippe Junot, il playboy francese che sposò quando aveva 20 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Venezuela, Landini: Qui per difendere un'idea di mondo che non è quella di Trump; Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset: cosa succede ora al Gf Vip? I nuovi (possibili) conduttori. E un altro concorrente...; Venezuela, il giuramento di Delcy Rodriguez come presidente ad interim del Paese; Alfonso Signorini: «Corona vuole distruggermi per interesse economici. Non ho mai commesso nessun abuso sessuale», cosa ha detto il....

Lutto per Carolina di Monaco: è morto Philippe Junot, il playboy francese che sposò quando aveva 20 anni - Ad annunciarne la scomparsa è stata la figlia maggiore Victoria, che lo ha ricordato come un uomo carismatico e avventuroso. ilgiornale.it