Lutto per Carolina di Monaco | è morto Philippe Junot il playboy francese che sposò quando aveva 20 anni

È venuto a mancare Philippe Junot, noto imprenditore e primo marito della principessa Carolina di Monaco. La sua scomparsa è avvenuta il 8 gennaio a Madrid, all’età di 85 anni. Junot era una figura nota nel mondo dell’aristocrazia e degli affari, lasciando un segno nella storia della famiglia reale monégasque.

Philippe Junot, aristocratico uomo d’affari francese e primo marito della principessa Carolina di Monaco, è morto giovedì 8 gennaio a Madrid all’età di 85 anni. A dare l’annuncio è stata la figlia maggiore Victoria, con un messaggio diffuso sui social network. " Ha lasciato questo lato del mondo in pace e circondato dalla sua famiglia l’8 gennaio a Madrid, dopo una lunga e bella vita piena di avventure ", ha scritto la figlia, ricordando il padre come un uomo carismatico e amatissimo. Junot ha trascorso gli ultimi anni nella capitale spagnola, dove si è spento serenamente circondato dai suoi cari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lutto per Carolina di Monaco: è morto Philippe Junot, il playboy francese che sposò quando aveva 20 anni Leggi anche: Carolina di Monaco in lutto, morto il primo marito Philippe Junot. “Ci mancherai” Leggi anche: È morto Philippe Junot, il primo marito di Carolina di Monaco dalla vita avventurosa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Carolina di Monaco in lutto, morto il primo marito Philippe Junot. “Ci mancherai” - L’annuncio della figlia Victoria: “Grazie per il tuo amore che non ci abbandonerà mai”. dilei.it

Carolina e Charlene di Monaco, unite nel lutto: una accanto all’altra per la prima volta - Alberto e Charlene di Monaco hanno partecipato nel Principato a una messa speciale in suffragio di Papa Francesco. dilei.it

#avvisodilutto della Signora CAROLINA SANTITORO I familiari ringraziano quanti si uniranno con una preghiera. Il presente annuncio non possiede alcuno scopo pubblicitario, bensì solo ed esclusivamente quello di informare la Cittadinanza del lutto avvenut - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.