Morte di monsignor Zarri i messaggi di cordoglio | Uno stile umile e contemplativo
È deceduto questa mattina a Bologna monsignor Vincenzo Zarri, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro. Il giornalista Alessandro Rondoni, ex direttore de “Il Momento,” ha espresso il suo cordoglio, sottolineando lo stile umile e contemplativo di Zarri. La sua scomparsa è una perdita per la comunità ecclesiastica e i suoi numerosi collaboratori, che ne ricordano l’approccio riflessivo e discreto.
Il giornalista Alessandro Rondoni, già direttore de "Il Momento" dal 1988 al 2009, esprime cordoglio per la morte di monsignor Vincenzo Zarri, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro, avvenuta questa mattina a Bologna. "Ricordo - afferma Rondoni - la dedizione pastorale di monsignor Zarri, il suo.
