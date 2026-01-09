Morte di monsignor Zarri i messaggi di cordoglio | Uno stile umile e contemplativo

È deceduto questa mattina a Bologna monsignor Vincenzo Zarri, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro. Il giornalista Alessandro Rondoni, ex direttore de “Il Momento,” ha espresso il suo cordoglio, sottolineando lo stile umile e contemplativo di Zarri. La sua scomparsa è una perdita per la comunità ecclesiastica e i suoi numerosi collaboratori, che ne ricordano l’approccio riflessivo e discreto.

