Città in lutto per la morte di Galeone un poeta del calcio che piange anche la politica | i messaggi di cordoglio

Il profeta Giovanni Galeone che due promozioni in serie A ha regalato al Pescara, non lo piange solo il mondo dello sport. Lo piange tutta la città e con essa anche il mondo della politica. Ci ha messo poco la notizia della sua scomparsa a diffondersi e sono già tantissimi i messaggi di cordoglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

News recenti che potrebbero piacerti

#FRATTAMAGGIORE Citta' in lutto per la morte di Michele Pezzullo, già comandante della Polizia Municipale in diversi comuni della Campania tra cui anche Frattamaggiore dove aveva ricoperto anche l'incarico di assessore. Si è spento oggi dopo una malatti - facebook.com Vai su Facebook

Morte Galeone, il cordoglio del Napoli: "Simbolo del calcio italiano". Anche il Pescara piange il suo 'Profeta' - I partenopei e gli abruzzesi come anche l'Udinese ricordano sui social il loro ex tecnico, scomparso all'età di 84 anni: tutti i dettagli ... Come scrive corrieredellosport.it

Lutto nel mondo del calcio, è morto Giovanni Galeone - L’ex tecnico di Pescara, Udinese, Perugia e Napoli si è spento a Udine, all’ospedale Santa Maria della Misercordia, all’età di 84 anni. lanuovasardegna.it scrive

Giovanni Galeone è morto a 84 anni: calcio in lutto per il maestro di Allegri e Gasperini - A 84 anni è morto Giovanni Galeone, storico allenatore e mentore, tra gli altri, di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Si legge su tuttosport.com