Città in lutto per la morte di Galeone un poeta del calcio che piange anche la politica | i messaggi di cordoglio

Ilpescara.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il profeta Giovanni Galeone che due promozioni in serie A ha regalato al Pescara, non lo piange solo il mondo dello sport. Lo piange tutta la città e con essa anche il mondo della politica. Ci ha messo poco la notizia della sua scomparsa a diffondersi e sono già tantissimi i messaggi di cordoglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

