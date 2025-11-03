Da Junior a Rebonato i messaggi di cordoglio del mondo dello sport per la morte di Galeone

Ilpescara.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte di Giovanni Galeone ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio, soprattutto in quella che è la sua città d'adozione nella quale la commozione ha preso il sopravvento una volta appresa la notizia della dipartita del “Profeta”. E in tanti, tantissimi chiedono che adesso lo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

