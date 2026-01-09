Montoro truffa a un’anziana | denunciato 50enne

Da puntomagazine.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montoro, un uomo di Napoli è stato denunciato dai Carabinieri per aver truffato un’anziana di 80 anni, fingendo di avere un credito vantato dal figlio. L’indagine ha portato all’identificazione e al deferimento del responsabile, che ha approfittato della buona fede della vittima. Questa vicenda evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela nelle comunicazioni telefoniche e nelle richieste di denaro.

Carabinieri identificano e deferiscono un uomo di Napoli accusato di aver raggirato un’80enne con il falso pretesto di un credito vantato dal figlio. I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Napoli, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di un’anziana del posto. L’attività investigativa è partita dalla denuncia di un’ 80enne, che ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo spacciatosi per operatore finanziario. Con artifizi e raggiri, il truffatore le ha fatto credere di vantare un credito nei confronti del figlio, convincendola a consegnare 300 euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

montoro truffa a un8217anziana denunciato 50enne

© Puntomagazine.it - Montoro, truffa a un’anziana: denunciato 50enne

Leggi anche: Montoro, truffa ai danni di un'anziana: denunciato 50enne

Leggi anche: Truffa ai danni di un’anziana: denunciato 50enne napoletano

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

montoro truffa un8217anziana denunciatoMontoro, truffa ai danni di un’anziana: identificato e denunciato dai Carabinieri il presunto responsabile - I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. corriereirpinia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.