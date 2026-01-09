Montoro truffa a un’anziana | denunciato 50enne

A Montoro, un uomo di Napoli è stato denunciato dai Carabinieri per aver truffato un’anziana di 80 anni, fingendo di avere un credito vantato dal figlio. L’indagine ha portato all’identificazione e al deferimento del responsabile, che ha approfittato della buona fede della vittima. Questa vicenda evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela nelle comunicazioni telefoniche e nelle richieste di denaro.

Carabinieri identificano e deferiscono un uomo di Napoli accusato di aver raggirato un'80enne con il falso pretesto di un credito vantato dal figlio. I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Napoli, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di un'anziana del posto. L'attività investigativa è partita dalla denuncia di un' 80enne, che ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo spacciatosi per operatore finanziario. Con artifizi e raggiri, il truffatore le ha fatto credere di vantare un credito nei confronti del figlio, convincendola a consegnare 300 euro.

