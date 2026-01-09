Montoro truffa ai danni di un' anziana | denunciato 50enne

I Carabinieri di Montoro hanno denunciato un uomo di 50 anni di Napoli, sospettato di aver commesso una truffa ai danni di un’anziana. L’indagine ha portato all’identificazione e alla contestazione del reato di truffa aggravata, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine verso la tutela dei cittadini più vulnerabili.

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata.La vicenda raccontataL’attività investigativa ha preso avvio dalla denuncia sporta da un’80enne del posto, la quale ha riferito che un uomo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Truffa ai danni di un’anziana: denunciato 50enne napoletano Leggi anche: Pietradefusi, truffa ai danni di un'anziana: denunciato 17enne Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Montoro, truffa ai danni di un’anziana: identificato e denunciato dai Carabinieri il presunto responsabile - I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. irpinianews.it

Truffe agli anziani, smantellati i gruppi di Ponticelli e del Pallonetto - Dopo l'interrogatorio, era consapevole di essere sotto indagine e ha lasciato Napoli per cercare di nascondersi. cronachedellacampania.it

Almeno nove truffe agli anziani in varie regioni, sette arresti a Napoli - Sono nove le truffe ai danni di anziani documentate dalla Squadra Mobile di Napoli che oggi al termine di indagini coordinate dalla ... notizie.tiscali.it

I due avrebbero tentato di mettere in atto la cosiddetta truffa del “finto carabiniere”, convincendo la vittima a consegnare denaro e gioielli https://occhiodisalerno.it/laviano-tentata-truffa-anziano-7-gennaio/fbclid=IwY2xjawPLS6NleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmF - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.