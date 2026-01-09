Montemiletto la pedagogia del corpo al centro di Libri e letture

Venerdì 9 gennaio alle 18.30, la Sala F. Basile della Biblioteca Mons Militum di Montemiletto ospiterà la terza edizione di “Libri e letture”. L’evento, promosso dalla Pro Loco locale, si focalizzerà sulla pedagogia del corpo, offrendo uno spazio di approfondimento e confronto culturale in un contesto accogliente e informativo.

