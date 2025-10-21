BookCity 2025 | Milano e la Lombardia celebrano i libri dal 10 al 16 novembre con autori letture dibattiti
Milano, 21 ottobre 2025 - Dal 10 al 16 novembre Milano ospita la 14ª edizione di BookCity, la manifestazione dedicata al mondo dei libri e della lettura promossa dal Comune e dalla Fondazione BookCity. L’edizione 2025 propone 1359 eventi e oltre 2715 protagonisti, diffusi in 403 sedi tra biblioteche, librerie e spazi cittadini, estendendosi anche alle province di Como, Cremona, Lodi, Monza, Pavia e Sondrio con un ricco programma di incontri e approfondimenti. A Colum McCann il Sigillo di Milano. Ad aprire ufficialmente il festival, il 12 novembre, sarà lo scrittore irlandese Colum McCann, autore di "La legge del fiume" e "I figli del buio", che riceverà dal sindaco Giuseppe Sala il Sigillo della Città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
