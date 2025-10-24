La pedagogia del corpo e dello sport l' opera di Christophe Russo sull' importanza dell' attività fisica nell' educazione
"Dove il corpo parla, l’anima impara. Educare attraverso lo sport": un'opera di Christophe Russo sull'importanza dell'attività fisica nell'educazione.Il 23 ottobre 2025, il giovane studente di Scienze Motorie presso l'Università di Fisciano, Christophe Russo, ha presentato la sua prima opera. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Alcune immagini dalla lezione di drammaturgia con Linda Dalisi Il master di I e II livello in “Teatro, Pedagogia e Didattica. Metodi, tecniche e pratiche delle arti sceniche” diretto da Nadia Carlomagno è un viaggio alla scoperta del corpo, in cui ogni movimento - facebook.com Vai su Facebook