Monteluce e la Casa di Comunità Lavori-lumaca | 5,5 milioni a rischio | Ma completeremo noi l’opera
A Monteluce, la realizzazione della Casa di Comunità è a rischio a causa di un finanziamento di 5,5 milioni di euro in bilico. La perdita di questi fondi, destinati al progetto, potrebbe compromettere la conclusione dell’intervento. La questione richiede attenzione, poiché l’obiettivo è garantire un servizio essenziale per il quartiere, anche in assenza di supporto esterno.
Su Monteluce siamo ormai alla resa dei conti. Il rischio concreto è di perdere i fondi del Pnrr che dovrebbero servire a realizzare la Casa della Comunità del quartiere. E anche se la Regione garantisce che l’opera sarà comunque completata, questa potrebbe essere la prima importante opera che perderà i fondi europei. E parliamo di una cifra attorno ai 5,5 milioni di euro. A tracciare il preoccupante quadro è stata ieri la presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, in occasione del question time in Aula. Il consigliere Nilo Arcudi di Umbria Civica (opposizione) aveva infatti presentato un’interrogazione per chiedere a che punto stanno le cose. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Monteluce, l'allarme dei sindacati per la Casa di comunità: "Lavori lentissimi, si rischia di perdere i fondi Pnrr"
Leggi anche: Stadio, tre tappe cruciali: "Lavori anche di notte. L’opera vale 265 milioni". Ma ne mancano ancora 59
Monteluce e la Casa di Comunità. Lavori-lumaca: 5,5 milioni a rischio: "Ma completeremo noi l’opera" - La governatrice: "La conclusione degli interventi non può essere spostata rispetto alla data di marzo 2026. msn.com
Monteluce, Casa di comunità al palo: fondi Pnrr a rischio. Proietti: «In ogni caso la completeremo» - I fondi Pnrr per la realizzazione della Casa di comunità all’interno della Nuova Monteluce, a Perugia, sono a rischio ma in ogni caso la Regione assicura che sarà portata a termine con «risorse econom ... umbria24.it
Perugia, Casa della comunità a Monteluce: un anno per finire i lavori - C’è il via libera al progetto esecutivo, e dunque al cantiere, per la realizzazione della nuova Casa della Comunità a Monteluce. ilmessaggero.it
Monteluce, Casa di comunità al palo: fondi Pnrr a rischio. Proietti: «In ogni caso la completeremo» x.com
VITTORIA IN CASA! La Seconda Divisione della Pallavolo Monteluce, allenata da Lorenzo Veltri, conquista un bellissimo 3–0 tra le mura amiche contro Academy Bastia Parziali: 25–23 25–23 25–21 Una partita combattuta, punto su punto, ma gestita - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.