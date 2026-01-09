A Monteluce, la realizzazione della Casa di Comunità è a rischio a causa di un finanziamento di 5,5 milioni di euro in bilico. La perdita di questi fondi, destinati al progetto, potrebbe compromettere la conclusione dell’intervento. La questione richiede attenzione, poiché l’obiettivo è garantire un servizio essenziale per il quartiere, anche in assenza di supporto esterno.

Su Monteluce siamo ormai alla resa dei conti. Il rischio concreto è di perdere i fondi del Pnrr che dovrebbero servire a realizzare la Casa della Comunità del quartiere. E anche se la Regione garantisce che l’opera sarà comunque completata, questa potrebbe essere la prima importante opera che perderà i fondi europei. E parliamo di una cifra attorno ai 5,5 milioni di euro. A tracciare il preoccupante quadro è stata ieri la presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, in occasione del question time in Aula. Il consigliere Nilo Arcudi di Umbria Civica (opposizione) aveva infatti presentato un’interrogazione per chiedere a che punto stanno le cose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monteluce e la Casa di Comunità. Lavori-lumaca: 5,5 milioni a rischio: "Ma completeremo noi l’opera"

Leggi anche: Monteluce, l'allarme dei sindacati per la Casa di comunità: "Lavori lentissimi, si rischia di perdere i fondi Pnrr"

Leggi anche: Stadio, tre tappe cruciali: "Lavori anche di notte. L’opera vale 265 milioni". Ma ne mancano ancora 59

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Monteluce e la Casa di Comunità. Lavori-lumaca: 5,5 milioni a rischio: "Ma completeremo noi l’opera" - La governatrice: "La conclusione degli interventi non può essere spostata rispetto alla data di marzo 2026. msn.com