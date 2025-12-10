Stadio tre tappe cruciali | Lavori anche di notte L’opera vale 265 milioni Ma ne mancano ancora 59

Lavori in corso per lo stadio, con un investimento di 265 milioni di euro e tre tappe fondamentali da completare. Nonostante le sfide, tra varianti e tempi di realizzazione, si cerca di rispettare i tempi previsti, con l’obiettivo di evitare ulteriori ritardi. Attualmente, mancano ancora 59 milioni, mentre le operazioni si svolgono anche di notte per accelerare i lavori.

Tre varianti in corso d’opera, oltre tre anni per completare il primo lotto dei lavori (iniziati a marzo 2024), altri due per concludere l’intera opera, 59 milioni di euro mancanti e una missione categorica: evitare altri ritardi. Sembra la corsa a pieni polmoni per completare un puzzle rompicapo e invece è il nuovo cronoprogramma, rivisto e aggiornato all’ennesima potenza, dei lavori per il restyling dello stadio Franchi, finalmente svelato dopo mesi di attesa. Ma non del tutto: nella conferenza stampa imbastita ieri al centro Astori sono stati annunciati solo gli snodi principali del cantiere, il documento con il cronoprogramma dettagliato sarà pubblicato in un secondo momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

