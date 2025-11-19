Assemblea generale Cei Mons Castellucci | Da Papa Leone riflessione sul rapporto Chiesa-poveri

“Papa Leone ci ha dato, prendendo il documento da Papa Francesco e completandolo, la Dilexi te, cioè una bellissima e profondissima riflessione sul rapporto tra la Chiesa e i poveri, la Chiesa per i poveri, con i poveri, la Chiesa povera e questo ci richiama la necessità di pensare a tutta la nostra attività e anche ai beni che abbiamo, mettendo al centro chi ha bisogno”. Lo afferma al Tg2000 il Vice presidente CEI per il Nord Italia, Mons. Erio Castellucci, a margine della terza giornata di lavori dell’Assemblea generale dei vescovi italiani ad Assisi. Intervista di Nicola Ferrante Assemblea generale Cei, Mons. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Assemblea generale Cei, Mons. Castellucci: “Da Papa Leone riflessione sul rapporto Chiesa-poveri”

