Tempo di lettura: 2 minuti “Carissimi, anche se la pace – tra speranze frustrate e attese sempre vigili – tarda a venire e non solo quella tra popoli e nazioni, ma anche quella dei cuori, che pur desiderosi di quiete sono spesso pronti ad esplodere al più piccolo segno di contrarietà, non dobbiamo arrenderci, alimentando la speranza di un mondo diverso. Riflettano i potenti di questo mondo, molti dei quali «non parlano di pace» e «contro gente pacifica tramano inganni» (Sal 35,20); riflettano, poiché «tutti noi dobbiamo avere timore dell’odio che degenera in vendetta, o si piega a sentimenti di avvilita disperazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Messaggio di Natale dell'Arcivescovo mons. Felice Accrocca: "Artigiani di pace"

