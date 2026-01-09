Mobilita’ | assessore Roma gira falsa lista autovelox attivi bufala in chat messaggistica

L’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha precisato che la lista di autovelox attivi, diffusa sui social e nelle chat, è completamente falsa. Si tratta di una bufala, priva di fondamento e diffusa senza alcuna verifica. È importante affidarsi a fonti ufficiali per informazioni sulla viabilità e sui controlli stradali nella capitale.

In merito a un messaggio che da ieri mattina circola sui social network e nelle applicazioni di messaggistica istantanea, contenente un lungo elenco di autovelox che dovrebbero essere operativi oggi su diverse strade della Capitale, l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha rilasciato una dichiarazione nella quale chiarisce: "Desideriamo evidenziare che si tratta chiaramente di una colossale bufala. Gli unici dispositivi realmente attivi tra quelli elencati nella 'lista-fake' sono i velox installati su via Isacco Newton, che, insieme a quelli sulla Tangenziale Est in entrambe le direzioni (non inclusi nella lista-fake), hanno cominciato a sanzionare a partire dallo scorso 15 dicembre.

