Mister devo dire una cosa importante | Milan la gag Ancelotti-Kaladze sul compleanno di Gattuso

Oggi Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, compie 48 anni. Conosciuto per il suo spirito combattivo e il carattere deciso, Gattuso ha lasciato un’impronta significativa nel club e nelle rappresentative nazionali. In questo contesto, si ricorda anche una gag tra Carlo Ancelotti e Kaladze sul suo compleanno, testimonianza del rapporto di stima e amicizia che lega le figure del calcio italiano.

Oggi Gennaro Ivan Gattuso, detto 'Rino' o 'Ringhio', ex centrocampista (1999-2012) e allenatore (2017-2019) del Milan, attualmente Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, festeggia il suo 48° compleanno. Gattuso stava impazzendo per colpa di Kaladze. Il compleanno di Rino è il 9 Gennaio. Qualche giorno prima, all'inizio di un allenamento, Kaladze ci ha fermati tutti e ha chiesto la parola: "Mister, scusa ma devo dire una cosa importante". "Prego Kakha"

