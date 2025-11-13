Riccio vice di Gattuso prima di Moldavia Italia | Sarà importante l’atteggiamento c’è una cosa che ripete sempre il mister

Internews24.com | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . Le sue parole. Prima dell’inizio del match di qualificazione mondiale tra Italia e Moldavia, Luigi Riccio, il vice del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Sky. Il vice tecnico ha sottolineato l’importanza dell’approccio mentale alla gara, nonostante un avversario sulla carta decisamente inferiore. L’atteggiamento e la cultura del lavoro prima di tutto. Riccio ha ribadito i concetti chiave della gestione Gattuso, confermando quanto detto dal CT. 🔗 Leggi su Internews24.com

riccio vice di gattuso prima di moldavia italia sar224 importante l8217atteggiamento c8217232 una cosa che ripete sempre il mister

© Internews24.com - Riccio (vice di Gattuso) prima di Moldavia Italia: «Sarà importante l’atteggiamento, c’è una cosa che ripete sempre il mister»

Scopri altri approfondimenti

riccio vice gattuso primaItalia, Riccio: "Tanti cambi? Ci fidiamo molto di chi giocherà. Dobbiamo avere voglia di imporci da subito" - Luigi Riccio, vice del ct dell’Italia Gattuso, è stato intervistato dalla Rai prima della sfida con la Moldova. tuttojuve.com scrive

riccio vice gattuso primaRiccio a Sky prima di Italia Moldova: «La squadra si è messa a disposizione. I giocatori al di là di quello che fanno nei loro club, ci hanno dato delle belle risposte» - Riccio, viceallenatore della Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Moldova. Come scrive calcionews24.com

riccio vice gattuso primaItalia, Riccio: “Dovremo saper soffrire e reagire alle difficoltà” - Le parole del vice commissario tecnico dell'Italia Luigi Riccio prima del match degli azzurri contro la Moldavia ... gianlucadimarzio.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Riccio Vice Gattuso Prima