Un mondo intorno alla vecchia Centrale di Milano Lettera da una città scomparsa

L'altra mattina, passando da Porta Nuova District a Milano, sfiorando sotto la pioggia i grattacieli di cristallo ho registrato il mio consueto incupimento. Quella laggiù in fondo, chiara, era la mia casa, da bambina. Mia madre aveva trasformato un balcone in una giungla, e in estate il sole tramontava rosso fuoco, davanti a noi. Di fronte, sulle ex Varesine, c'era un lunapark, triste come tutti i lunapark. Però quando tornava dai suoi viaggi di giornalista mio padre mi ci portava a giocare alla Battaglia Spaziale – e come si divertiva a quella guerra per gioco, reduce com'era dal Vietnam. E insomma per me Porta Nuova District è ancora un esproprio.

