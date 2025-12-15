Il flashmob alla stazione Centrale per chiedere più mezzi pubblici a Milano

Un flashmob insolito si è svolto alla stazione Centrale di Milano, dove cittadini hanno manifestato per chiedere più mezzi pubblici. Tra attese lunghe e servizi insufficienti, alcuni hanno trasformato la frustrazione in creatività, sollevando pesi o allestendo aree di relax con sedie e tavolini, attirando l’attenzione sulla necessità di migliorare il trasporto pubblico cittadino.

Cittadini che per l'attesa dei mezzi pubblici si cimentano nel sollevamento pesi alla fermata, oppure si attrezzano con sedia pieghevole, tavolino da campeggio e un libro da leggere. È il flashmob organizzato lunedì 15 dicembre alla stazione Centrale di Milano da Clean Cities Italia